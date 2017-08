O show do cantor Nando Reis, que aconteceria no dia 18 de novembro (sábado), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, foi cancelado. O compositor apresentaria o show da turnê do seu oitavo disco ‘Jardim Pomar’, lançado em novembro de 2016.

Em nota, a assessoria do evento, não divulgou o motivo do cancelamento, mas informou que a Bilheteria Digital vai entrar em contato com os fãs que já haviam adquirido os ingressos para fazer o reembolso.