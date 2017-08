Homem atropela jovem, oferece socorro e a estupra a caminho do hospital

Um jovem de 25 anos foi preso, na madrugada deste domingo (27), suspeito de estuprar uma garota, de 18, em Governador Valadares. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima contou que foi atropelada pelo suspeito que, em seguida, ofereceu socorro até um hospital; no caminho, a mulher foi levada até um hotel onde foi abusada.

Ainda segundo a PC, no trajeto ao hotel, a mulher foi agredida e colocada no porta-malas do carro. Após os abusos, a vítima foi deixada nas imediações de uma faculdade; a jovem conseguiu chamar a polícia e foi socorrida até um hospital.