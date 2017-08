Casal é preso suspeito de roubar e matar idoso de 83 anos em Itumbiara

Um casal foi preso, na segunda-feira (28), suspeito de matar e roubar um idoso de 83 anos, em Itumbiara, no Sul do Estado. Dienny Cristina Sousa Silva, 22 anos, e Sandro Souza dos Santos, 35 anos são suspeitos de terem assassinado Galeno José de Jesus na madrugada do dia 05 de julho deste ano.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o idoso foi encontrado morto dentro de casa, onde os pertences da vítima estavam revirados. Todos os objetos de valor foram levados. Os suspeitos foram identificados por testemunhas, que disseram que eles furtaram, um dia antes do crime, a bicicleta do senhor de 83 anos.

O casal foi autuado por latrocínio, que é roubo seguido de morte, e encaminhado ao Presídio Regional de Itumbiara.