Quadrilha faz arrastão durante festa de aniversário em Aparecida de Goiânia

Cerca de 30 pessoas foram assaltadas na noite deste sábado (26), durante um arrastão em uma festa de aniversário no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. O caso foi registrado neste domingo (27), no 4° Distrito Policial (DP) da cidade.

Segundo a Polícia Civil (PC), oito homens armados entraram na casa e mandaram as mulheres e as crianças deitarem no chão, enquanto eles agrediam os homens. Cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Buriti Sereno.

Os suspeitos levaram aparelhos celulares, dinheiro e um carro, que foi queimado porque o bloqueador travou o veículo depois de 1 km. Nenhum dos suspeitos foi localizado.