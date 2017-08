Presidente do Goiás define Sílvio Criciúma como opção “simples” e com números favoráveis

Sílvio Criciúma assume o Goiás pela terceira vez na temporada nesta segunda-feira (28) e tem a missão de afastar o alviverde da zona de rebaixamento à Série C do Brasileiro. Depois de comandar o clube na conquista do Campeonato Goiano e durante parte da Série B, o treinador havia voltado ao sub-20 do clube esmeraldino.

Diante da renúncia de Sergio Rassi, a primeira medida do novo presidente, Marcelo Almeida, foi a de demitir Argel Fucks e reconduzir Sílvio Criciúma ao cargo de treinador. Neste domingo (27), o dirigente, que em poucos dias à frente do clube já teve de enfrentar episódio de invasão de torcedores e agressão a jogador, explicou sua opção.

“Vou com o simples. O Sílvio (Criciúma), para mim, é o simples. Tenho dois meses e meio de campeonato. É muito pouco tempo, é muito perigoso qualquer tipo de atitude que não seja de confiança. O Sílvio é o simples e é o melhor aproveitamento da temporada. Estou sendo execrado nas redes sociais porque fiz a opção pelo Sílvio. É porque ele é o simples, tenho de contar com o simples”, definiu.

Sílvio Criciúma tem aproveitamento de 52,38% em 21 jogos no comando do Goiás em 2017. São 10 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, 28 gols pró e 26 gols contra. O rendimento do alviverde na Série B é de 37,9%. Argel Fucks comandou o clube em sete jogos – aproveitamento de 38%, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

“O Argel (Fucks), numericamente, é fácil de se provar, não nos proporcionou nada que pudesse nos dar confiança para continuar com ele. Entendi que o Sílvio (Criciúma) talvez fosse a figura de uma pessoa que pudesse nos ajudar, em cima do simples. O Sílvio Criciúma é o simples que tenho na mão”, explicou o presidente esmeraldino.

O presidente, que trabalhou como médico do Goiás por mais de uma década, argumenta que um novo treinador no comando do grupo talvez não tivesse o efeito desejado. “A vinda de um novo técnico agora, muitos talvez entendam que seria a redenção. Mas, na prática, acredite, não é e nunca foi. Pela experiência que temos, trazer um técnico diferente poderia ser catastrófico”, afirmou o dirigente esmeraldino.

Além do anúncio da demissão de Argel e retorno de Sílvio Criciúma, Marcelo Almeida afirmou que não fará contratação de jogadores. O presidente acredita que desmontar e remontar o elenco neste momento da temporada não é a saída porque não há opções no mercado e nem garantia de que será a solução.

“Trazer uma outra pessoa é uma incógnita. Tivemos experiências negativas trazendo técnicos que seriam a salvação e não foram. Pode transparecer para muitas pessoas que não está tendo mudança, mas não quero mudança agora. Ela faz parte do meu plano estratégico paralelo. Estou mais preocupado em salvar o Goiás”, afirmou o presidente.

Marcelo Almeida insiste em dizer que tem dois planos para o Goiás nos próximos meses. Um deles é emergencial, para livrar o clube da ameaça da Série C. “Não quero ouvir falar o que é Série C. Tenho um plano de agora, que é escapar da parte de baixo da tabela. Depois que eu me afastar, e tenho certeza de que isso eu vou alcançar, quem sabe possa buscar outras conquistas.”

Matéria: Opopular