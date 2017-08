Governo de Goiás realiza sonho da casa própria para mais de 1.200 famílias em Goiânia

“Rua VC-110, bloco B, apartamento 104, Condomínio 7, Residencial Nelson Mandela”. Esse foi o primeiro endereço sorteado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Caixa na manhã de sábado (26) no ginásio Goiânia Arena, com a presença do governador Marconi Perillo, do vice-governador José Eliton e do presidente da Agehab, Luiz Stival. O casal José Carlos, de 55 anos, e Leonilda Alves, de 58 anos, tinha nas mãos a primeira senha para o sorteio e se emocionaram ao saber que eles mesmos tirariam na urna o endereço da primeira casa própria do casal. “Todo mundo tem um sonho, o meu é o da casa própria. Já faz nove anos que a gente espera e hoje ele está se realizando. Eu sofri um AVC e a Leonilda se tornou minha esposa e minha mãe. Ela que arca com tudo e a gente luta juntos. Eu agradeço ao governador e à Agehab por estarem realizando meu sonho”, se emociona José Carlos ao falar da casa.

O sorteio começou por volta das 10 horas, mas desde as 4h30 da madrugada as pessoas começaram a chegar ao Ginásio Goiânia Arena. Um total de 1.220 famílias participaram do sorteio organizado pela Caixa Econômica Federal e pela Agência Goiana de Habitação.

Em discurso, o governador Marconi Perillo destacou a lisura do processo de sorteio dos apartamentos, com acompanhamento dos Ministérios Públicos Federal e Estadual de Goiás. Marconi falou também da competência do trabalho do presidente Luiz Stival e da equipe da Agehab na condução do processo.

“Eu particularmente tinha o sonho de usar aquelas áreas do Vera Cruz em um grande programa de habitação, e hoje esse sonho se materializa. Tanto no Jardins Cerrado, quanto no Nelson Mandela, construímos mais de 2 mil apartamentos, e isso é só o começo. Nós vamos construir pelo menos mais 3 mil novos apartamentos e eu sei que muitas pessoas fizeram inscrição e não foram contemplados, mas o sonho não termina, vamos dar continuidade. E vocês que estão aqui hoje, não tiveram só a sorte, mas tiveram a iluminação de Deus para serem sorteados”, finalizou Marconi.

Deficientes físicos e idosos foram os primeiros a serem sorteados, com prioridade nos apartamentos térreos e próximos a equipamentos públicos de saúde e assistência social. A previsão de assinatura do contrato com a Caixa e Agehab é até o final de setembro, e a entrega dos 1.616 apartamentos está prevista para acontecer até o final do ano.

O presidente da Agehab também falou sobre a transparência e seriedade do processo seletivo das moradias. “O critério social é que determina quem está apto a concorrer aos apartamentos, sem haver indicações. Esse processo seletivo é modelo e serve de referência nacional. E não é favor não, é o imposto que vocês pagam, retornando em forma de benefício. Então, vamos cuidar com carinho dos apartamentos, o mesmo carinho com que a equipe da Agehab trabalha por vocês”, concluiu Stival.

Pendências

O diretor de Cooperação Técnica da Agehab, Murilo Barra, salienta que idosos e deficientes físicos têm prioridade no sorteio de apartamentos térreos e próximos a equipamentos públicos de saúde e assistência social. Mais de 400 beneficiários não foram inclusos no sorteio porque estão com pendências de documentação e ainda não procuraram a Agehab e Caixa para regularizar a situação. As listas de beneficiários com pendências estão publicadas no site da Agehab. Nesta segunda-feira, dia 28, a Agehab publicará nova lista de chamada de cadastro de reserva.

Residencial Nelson Mandela

O Residencial Nelson Mandela fica no Setor Vera Cruz, região Oeste de Goiânia. A primeira etapa, com 1.616 apartamentos, está sendo construída com recursos do Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás, no valor de mais de R$ 24 milhões, em parceria com a Caixa (Fundo de Arrendamento Residencial – FAR) e o Município. As unidades estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar. Os apartamentos contam com 42,9m², divididos em dois quartos, com sala, cozinha, área de serviço e banheiro.