Filmes goianos são premiados no Festival de Cinema de Gramado

O cinema goiano ganhou destaque na noite do último sábado (26), no Palácio dos Festivais, em Gramado (RS), após os filmes “As Duas Irenes”, de Fábio Meira, e a animação “O Violeiro Fantasma”, de Wesley Rodrigues, foram premiados na 45ª edição do Festival de Cinema de Gramado, considerado uma das janelas mais valorosas para o cinema nacional.

Ao todo, 44 filmes foram exibidos na mostra competitiva, entre longas e curtas-metragens, nacionais e estrangeiros. Os vencedores levaram para casa, além do troféu Kikito, uma quantia em dinheiro.

O longa de Fábio Meira, “As Duas Irenes” saiu vitorioso nos quesitos melhor roteiro, ator coadjuvante – para Marco Ricca –, e Prêmio da Crítica. Já a animação de Wesley Rodrigues levou o prêmio de melhor trilha musical e melhor direção de arte.

“As Duas Irenes” conta a história de duas adolescentes de 13 anos, com o mesmo nome, que descobrem ser filhas do mesmo pai, que mantém vida dupla. O longa passa-se nas paisagens da cidade de Goiás. Sem telefones celulares, nem qualquer traço de modernidade, o filme te convida a um mergulho nos anos 60.

Já a animação de Wesley Rodrigues é inspirado no repente Martelo Agalopado, de Silveira e Diniz Vitorino para o filme “Nordeste: Cordel, Repente e Canção”, de 1975. O curta retrata um sertão reiterado pela poesia de cordel e influências psicodélicas, com foco na raiz das histórias populares nordestinas.

Veja a lista completa dos vencedores:

Longa-metragem brasileiro

Melhor filme: “Como Nossos Pais”, de Laís Bodanzky

Melhor direção: Laís Bodanzky, por “Como Nossos Pais”

Júri Popular: “Bio”, de Carlos Gerbase

Prêmio Especial do Júri: Carlos Gerbase, por “Bio”

Troféu Cidade de Gramado, prêmio do Júri: Eliane Giardini e Paulo Betti

Melhor ator: Paulo Vilhena, por “Como Nossos Pais”, de Laís Bodanzky

Melhor atriz: Maria Ribeiro, por “Como Nossos Pais”, de Laís Bodanzky

Melhor roteiro: Fábio Meira, por “As Duas Irenes”

Melhor direção de arte: Fernanda Carlucci, por “As Duas Irenes”, de Fábio Meira

Melhor atriz coadjuvante: Clarisse Abujamra, por “Como Nossos Pais”, de Laís Bodanzky

Melhor ator coadjuvante: Marco Ricca, por “As Duas Irenes”, de Fábio Meira

Prêmio da Crítica: “As Duas Irenes”, de Fábio Meira

Melhor fotografia: Fabrício Tadeu, por “O Matador”, de Marcelo Galvão

Melhor trilha musical: Ed Côrtes, por “O Matador”, de Marcelo Galvão

Melhor desenho de som: Augusto Stern e Fernando Efron, por “Bio”, de Carlos Gerbase

Melhor montagem: Rodrigo Menecucci, por “Como Nossos Pais”, de Laís Bodanzky

Longa-metragem estrangeiro

Melhor filme: “Sinfonía para Ana” (Argentina), de Virna Molina e Ernesto Ardito

Melhor direção: Federico Godfrid, por “Pinamar” (Argentina)

Melhor filme, pelo Júri Popular: “Mirando al Cielo” (Uruguai), de Guzmán García

Prêmio Especial do Júri: “Los Niños” (Chile/Colômbia/Holanda/França), de Maite Alberdi

Prêmio da Crítica: “Pinamar” (Argentina), de Federico Godfrid

Melhor roteiro: Joel Calero, por “La Ultima Tarde” (Peru)

Melhor ator: Juan Grandinetti e Agustín Pardella, por “Pinamar” (Argentina), de Federico Godfrid

Melhor atriz: Katerina D’Onofrio, por “La Ultima Tarde” (Peru), de Joel Calero

Melhor fotografia: Fernando Molina, por “Sinfonía para Ana” (Argentina), de Virna Molina e Ernesto Ardito

Curta-metragem brasileiro

Melhor filme: “A Gis”, de Thiago Carvalhaes (SP)

Melhor direção: Calí dos Anjos por “Tailor” (RJ)

Melhor filme, pelo Júri Popular: “A Gis”, de Thiago Carvalhaes (SP)

Melhor ator: Nando Cunha, por “Telentrega”, de Roberto Burd (RS)

Melhor atriz: Sofia Brandão, por “O Espírito do Bosque”, de Carla Saavedra Brychcy (SP)

Prêmio 150 Anos Canadá Para Jovens Cineastas: Calí dos Anjos por “Tailor” (RJ)

Prêmio Canal Brasil: “O Quebra-cabeça de Sara”, de Allan Ribeiro (RJ)

Prêmio Especial do Júri: “Cabelo Bom”, de Swahili Vidal (RJ)

Júri da Crítica: “O Quebra-cabeça de Sara”, de Allan Ribeiro (RJ)

Melhor roteiro: Carolina Markowicz, por “Postergados” (SP)

Melhor fotografia: Pedro Rocha, por “Telentrega”, de Roberto Burd (RS)

Melhor desenho de som: Fernando Henna e Daniel Turini, por “Caminhos dos Gigantes”, de Alois Di Leo (SP)

Melhor trilha musical: Dênio de Paula, por “O Violeiro Fantasma” de Wesley Rodrigues (GO)

Melhor direção de arte: Wesley Rodrigues, por “O Violeiro Fantasma” (GO)

Melhor montagem: Beatriz Pomar, por “A Gis” de Thiago Carvalhaes (SP)

