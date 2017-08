Vereador e mais nove são denunciados por desviar cerca de R$ 2 milhões no Parque Mutirama

O vereador Zander Fábio Alves da Costa (PEN) foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) junto com outras nove pessoas por desvio de dinheiro dos ingressos do Parque Mutirama. É a segunda denúncia apresentada pelos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP-GO dentro da Operação Multigrama. Zander e os outros são acusados de desviar ao menos R$ 2 milhões apenas em 2016.

Na denúncia, os promotores apontam que Zander teria canalizado o esquema de desvio de dinheiro em proveito próprio e de candidatos aliados, sendo responsável pela indicação do presidente da Agência Municipal de Turismo e Lazer de Goiânia (Agetul) na época, Dário Paiva. Paiva também foi denunciado pelo MP-GO. A Agetul é responsável pela administração do Mutirama.

De acordo com o MP-GO, é possível ter uma noção dos recursos desviados ao se comparar as diferenças entre os valores arrecadados nos meses de julho, o de maior movimentação no parque. A arrecadação média diária em julho de 2015 ficou em torno de R$ 22,9 mil e neste ano em R$ 43,4 mil. Em julho de 2016, sob a gestão de Paiva, caiu para R$ 8,1 mil. O MP-GO investiga a informação de que Paiva teria ficado com R$ 700 mil de recursos desviados no período em que esteve na Agetul.

Outro denunciado apontado como líder do esquema é Geraldo Magela, ex-diretor da Agetul. Ele já havia sido citado na primeira denúncia feita pelo MP-GO e, segundo os promotores, liderava sozinho a operacionalização do esquema no parque até a chegada de Dário Paiva por indicação de Zander.

A ex-gerente financeira da Agetul, Larissa Carneiro de Oliveira, que assim como Magela, foi denunciada pela segunda vez na Operação Multigrama, admitiu ter se apropriado de ao menos R$ 30 mil de verbas desviadas dos ingressos. Ela foi colocada no cargo em 2015 pelo então presidente da Agetul, Sebastião Peixoto, e, a partir de sua prisão em 23 de maio, entregou detalhes dos esquemas que ocorriam dentro do parque.

O MP-GO também denunciou Clenilson Fraga da Silva, Leandro Rodrigues Domingues e Tânia Camila de Jesus Nascimento de Sousa, apontados como funcionários de confiança da “cúpula” do esquema. Os três operavam as catracas no Mutirama e também se apropriavam do dinheiro desviado. Os irmãos Davi e Deoclécio foram denunciados por facilitar o esquema de corrupção no parque e são citados como aliados fiéis de Paiva indicados por ele para trabalhar no local. Outra funcionária do parque denunciada é Fabiana, que ajudaria no esquema e era de confiança de Magela.

Durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, dia 25, o promotor de Justiça Ramiro Carpenedo explicou que o grupo denunciado se aproveitava da falta de controle sobre a entrada de visitantes no parque e da fiscalização dos valores sempre pagos em dinheiro pelos ingressos para se apropriar dos recursos.

A investigação abrange o período entre 2014 e 2017, mas a denúncia apresentada nesta sexta-feira se restringe ao período de maio a dezembro de 2016.