Marília Mendonça é vista aos beijos com ator, diz colunista

Dez dias depois de anunciar o fim do noivado de dois anos com o empresário Yugnir Ângelo, a cantora Marília Mendonça foi vista beijando um rapaz na madrugada da quinta-feira (23), no Rio de Janeiro. As informações são do colunista Léo Dias.

Segundo o jornalista, o novo affair da cantora é o ator e modelo Matheus Corcione, carioca de 25 anos.

Fotos divulgadas pela coluna mostram que o casal não tentou esconder o clima de romance e em nenhum momento se importou com a quantidade de pessoas que estavam no local. A região onde aconteceu o flagra é onde ficam localizados os barzinhos mais badalados da Barra da Tijuca.

Léo Dias ainda revelou que os dois foram embora juntos.

Pessoas próximas informaram que a decisão do fim do relacionamento partiu de Marília, que tem 22 anos, para se dedicar à carreira musical.