Incêndio atinge confecção no Setor Jardim Petrópolis, em Goiânia

Um incêndio atingiu uma confecção no Setor Jardim Petrópolis, sentido saída para Trindade, na manhã desta sexta-feira (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas estão no local. As chamas estão restritas a uma área do prédio e os bombeiros continuam o trabalho para extingui-las. Em seguida, terá início rescaldo.

O incêndio começou em uma máquina de enchimento de almofadas, atingiu o teto e o segundo pavilhão do prédio. Não há informações sobre feridos.