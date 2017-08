IGH abre inscrições para processo seletivo com 68 vagas em hospitais de Goiás

O processo seletivo que pretende preencher 68 vagas no Hospital Materno Infantil (HMI), Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa), na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) e no escritório regional do Instituto de Gestão e Humanização (IGH), já está aberto.

As inscrições gratuitas podem ser feitas nos dias 24, 25 e 28 de agosto (quinta, sexta e segunda-feira), e o edital já está disponível no site do instituto (www.igh.org.br). Os interessados deverão se dirigir até o escritório regional do IGH em Goiás, localizado na Avenida Perimetral, quadra 37, lote 74, s/n, Setor Coimbra, das 8h às 12h, com formulário de inscrição devidamente preenchidos e documentos em mãos, de acordo com o edital. Outras informações poderão ser obtidas no telefone (62) 3956.2972.

A carga horária das vagas variam entre 15h e 44h semanais, e os salários entre R$1.013,00 e R$ 8.211,82. O processo seletivo também inclui vagas para pessoas com deficiência.

Os cargos disponíveis são de Assistente Administrativo; Assistente de Departamento Pessoal; Auxiliar de Serviços Gerais; Auxiliar de Lavanderia; Auxiliar Operacional; Auxiliar de Patrimônio; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Farmácia; Auxiliar de Laboratório; Analista de Infraestrutura; Biomédico; Copeiro; Enfermeiro; Enfermeiro Obstetra; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Instrumentador Cirúrgico; Lactarista; Maqueiro; Médico Diarista; Médico Ginecologista e Obstetra; Médico Nefrologista; Médico Pediatra; Ouvidor; Recepcionista; Técnico em Enfermagem; Técnico em Laboratório; e Técnico em Nutrição e Dietética.