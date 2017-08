Casal é flagrado nu dentro de carro na contramão na BR-060

Um engenheiro, de 26 anos, foi preso após ser flagrado dirigindo nu e alcoolizado na BR-060, em Rio Verde, região sudoeste do estado, na madrugada desta sexta-feira (25).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), alguns motoristas denunciaram que uma caminhonete S-10 se deslocava na contramão da rodovia, colocando em perigo quem trafegava pelo trecho. Na altura do quilômetro 378, os policiais avistaram o carro parado sobre a pista na contramão de direção e com os faróis acesos.

Dentro do veículo, estavam o condutor e uma mulher sem as roupas, com diversas latas vazias de cerveja espalhadas pelo assoalho. Com forte odor etílico, olhos avermelhados e fala arrastada, o motorista fez o teste bafômetro que apontou 0,91 miligramas de álcool por litro de ar.

O jovem, que reside em Rio Verde, disse aos agentes que passou a noite bebendo em uma casa noturna antes de pegar a rodovia. Ele foi autuado em quase R$ 3 mil e conduzido à delegacia de polícia civil do município.