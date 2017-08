Ator flagrado aos beijos com Marília Mendonça foi infiel com namorada grávida

A “rainha da sofrência”, Marília Mendonça, virou personagem do próprio hit “Infiel”. O ator Matheus Corcione, com quem foi flagrada aos beijos na última quinta-feira (23), além de viver um relacionamento com a estudante de administração e design de moda Marina Marques, ainda está esperando um filho com ela.

“Estamos grávidos, sim! De 4 meses. E depois disso tudo, mais que nunca, terminados. Ele, enquanto ficava com ela (Marília), me mandava mensagem”, disse a estudante ao jornal Extra.

Marina e Matheus iniciaram o namoro em março de 2016. No entanto, vivem um relacionamento entre muitas idas e vindas. “Nunca nos largamos. Todo mundo sabe disso. Eu não sabia que ele tinha ficado com a Marília. Soube de uma maneira brutal. Fui muito exposta. Ele não teve zelo pela relação, seja ela qual for. E muito menos pelo momento de gestação que vivemos juntos”, lamentou Marina.

De acordo com amigos do ex-casal, o beijo entre Matheus e Marília pode ter sido jogada de marketing. “Ele (Matheus) sempre quis ser famoso e vai atrás do sucesso”, comentou um dos amigos.