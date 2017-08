Videodança “Mulheres de Linhas” será lançado no Cine UFG

A bailarina Maria Fernanda Miranda lança nesta quinta-feira, às 18 horas, no Cine UFG, a videodança Mulheres de Linhas. O trabalho é baseado na performance solo de mesmo título desenvolvido pela profissional da dança. A bailarina que já passou por grandes companhias, inclusive a Quasar Cia. de Dança, concebeu o trabalho após o projeto ser selecionado no Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2015, um dos mais importantes do meio.

A videodança da profissional apresenta o Cerrado sob a visão de fiandeiras, tecelãs, tingideiras e bordadeiras da região do Vale do Rio Urucuia, noroeste de Minas Gerais. Como o próprio nome indica, o trabalho une a linguagem do cinema e da dança.

A filmagem foi realizada na Vila de Sagarana e na comunidade de Ribeirão de Areia, regiões integrantes dos Vale do Rio Urucuia (MG). O trabalho tem participação especial da fiandeira Conceição Lorença Leite e da dançadeira Ladyjanne Macedo. A trilha sonora foi composta pelo mestre rabequeiro Sebastião Rodrigues Pereira, também da comunidade de Ribeirão de Areia.