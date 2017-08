Motociclista morre após cair e ser atropelado no Jardim Europa, em Goiânia

Um motociclista de 53 anos de idade morreu na tarde desta quarta-feira (23) ao ser atingido por um veículo não identificado na Avenida Contorno Oeste, no Jardim Europa, em Goiânia.

Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), Wilson da Silva pilotava pela via no sentido Novo Horizonte e teria perdido o equilíbrio da moto. Ao tombar a motocicleta, ele foi atropelado por um veículo que fugiu do local sem prestar os primeiros socorros ou solicitar o resgate.

Ainda de acordo com a Dict, o trecho não possui câmeras e ainda não é possível definir as características ou o modelo do veículo que o suspeito conduzia.

Familiares do motociclista estiveram no local e informaram aos policiais que Wilson ingeria bebidas alcoólicas com frequência e que provavelmente estaria embriagado. A Dict solicitou ao Instituto Médico Legal (IML) um exame de alcoolemia da vítima.