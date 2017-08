Incêndio atinge fazendas e mata mais de 30 cabeças de gado no Tocantins

Mais de 30 abeças de gado foram mortas após um incêndio atingir áreas de preservação permanente na zona rural de Pedro Afonso, região Central do Tocantins. O fogo também atingiu canaviais da empresa Bungue e queimou pivôs utilizados na irrigação de lavouras.

Segundo informações do G1 Tocantins, as chamas começaram no início da semana e ainda não foram totalmente controladas. Não há informações sobre as causas.

O escritório regional do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) está no local avaliando os estragos.