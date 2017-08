Homem morre após ação policial em Goiânia

Um homem morreu após trocar tiros contra a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), na Rua São Patrício, no Madre Germana II, em Goiânia. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (23).

De acordo com a Rotam, o suspeito tinha roubado uma casa no Jardim Helvécia. Já no Madre Germana II ele foi abordado pelos policiais, mas tentou escapar pulando alguns muros. Mas, segundo a PM, no meio do caminho ele parou e atirou contra a equipe da Rotam, que revidou. O suspeito foi baleado.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) e encaminhado ao Cais da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma arma de fogo de calibre 38, os pertences roubados e alguns tabletes de maconha foram apreendidos com o suspeito.