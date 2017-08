Festa da comunidade japonesa divulga gastronomia e cultura nipônica em Goiânia

Tradicional em Goiânia, o Bon Odori, festival de música, dança, culinária e artes japonesas chega a sua 15ª edição nesta sexta-feira (25) e sábado (26), no Clube Kaikan (ANBG), no Conjunto Itatiaia, na capital.

A Associação Nipo-Brasileira de Goiás, organizadora do evento, espera reunir 8 mil pessoas nos dois dias de festa, que terá apresentações dos grupos de taikô (o milenar tambor japonês de batida forte e pausada) “Kyoushin Daiko” e “RKMD – Ryuku Koku Matsuri Daiko”.

O Matsuri Dance animará o festival com um estilo pop de dança e música japonesa, misturando movimentos tradicionais com modernos, junto aos jovens que farão “cosplay” de seus ídolos. O público ainda pode se divertir com aula de arco e flecha, tiro esportivo e dançando as tradicionais músicas, utilizando seus adereços.

Durante o evento, é possível apreciar os pratos mais conhecidos por aqui, como sushi, sashimi, yakisoba, tempurá, udon, guioza, temaki, shimeji, tempura de sorvete,e a mistura tradicional Brasil Japão o sanduíche de pernil.

O visitante ainda pode conferir exposições de produtos das artes nipônicas. Entre ele, o shodô, origami dobraduras de papel, ikebana arranjos artísticos de flores e a caligrafia originaria do Japão, também considerada uma forma de manifestação artística da Terra Sol Nascente.

Serviço

Datas / Horário: Dias 25 (sexta) e 26 (sábado) de agosto de 2017, das 19h30min às 23h30min.

Local: Clube Kaikan (ANBG) – Av. Planície S/Nº, Conjunto Itatiaia (ao lado do Clube dos Bancários, próximo ao Campus Samambaia da UFG).

Ingressos: MeuBilhete.com, lojas Flávio´s Calçados, República da Saúde e Tribo do Açaí. Os valores são R$ 40 antecipados e R$ 50 na portaria, para cada dia, ambos com direito a uma porção de yakisoba.

Estacionamento: R$ 15,00