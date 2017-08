Dois homens morrem em troca de tiros com a Rotam, no Parque Industrial João Braz

Duas pessoas morreram na tarde desta quinta-feira (24) em uma troca de tiros com equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). De acordo com o tenente Eduardo Abílio, dois carros se recusaram a parar em uma blitz de trânsito que era realizada no setor São Francisco, em Goiânia. Diante disso, a Rotam foi acionada para dar apoio.

“Os dois veículos se separaram. O motorista que estava em uma Duster perdeu o controle e bateu quando estava na entrada do Parque Industrial João Braz. Dois homens fugiram a pé pulando muros de residências”, explicou o tenente.

Os suspeitos foram encontrados em um lote baldio, onde, diz Abílio, aconteceu a troca de tiros e os dois homens foram alvejados. Um terceiro homem que também estava no veículo conseguiu fugir.

O outro carro, um Cruze, também sofreu acidente e o suspeito que estava nele conseguiu fugir. Segundo o tenente, o grupo havia acabado de roubar uma residência e fazer uma família refém. Os dois veículos eram roubados.