‘Deu vontade’, disse adolescente de 13 anos que matou jovem a facadas em Goiânia

Alunos do Colégio Estadual Jardim América, em Goiânia, estão proibidos de deixar o local enquanto a morte da estudante Tamires Paula, de 14 anos, é investigada pela polícia.

A jovem, que estava no 9° ano, foi assassinada no Residencial Pedra Branca onde morava há 3 anos com a mãe nesta quarta-feira (23), a poucos metros da instituição de ensino onde estudava. Seu pai não está em Goiânia, pois trabalha viajando.

As autoridades querem evitar que os alunos se locomovam até o local onde o corpo da jovem está.

À psicóloga da Secretaria Municipal de Educação e Esporte e aos colegas, o adolescente de 13 anos, suspeito de matar Tamires a facadas, revelou apenas que cometeu o ato infracional porque “deu vontade”. Ele cursa o 7° ano e os demais alunos contaram à reportagem que o jovem era taxado de “estranho” e não tinha muitos amigos.

A diretora da instituição também está em estado de choque. Após cometer o ato infracional, o adolescente foi até a escola e contou à educadora sobre o que tinha feito, levando-a até onde a estudante estava. Ambos voltaram ao prédio e encontraram com uma vizinha que achou o corpo da menina e bateu na porta da mãe da vítima sem saber.