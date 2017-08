Adolescente tinha lista com 2 nomes que ele pretendia matar

O adolescente de 13 anos que esfaqueou uma estudante de 14 nesta quarta-feira (23) tinha uma lista com duas pessoas que pretendia matar. Ele contou à polícia, na Central de Flagrantes, que os nomes eram de colegas que ele não se dava bem na escola. Ele reafirmou, no entanto, que não conhecia Tamires Paula e que sua morte foi aleatória.

Em um primeiro momento, quando foi apreendido no prédio onde o crime ocorreu, no Jardim América, em Goiânia, o jovem teria contado que apenas acordou com vontade de matar alguém, segundo testemunhas. Depois, no entanto, ele comentou sobre uma lista que havia feito com o nome dos outros estudantes.