Obra do Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia será entregue em 30 dias

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Aparecida de Goiânia informa que as obras de modernização do sistema de drenagem do setor Jardim Luz deverão ser totalmente concluídas em 30 dias, dois meses portanto antes do prazo final prometido, que era de seis meses. No último dia 02, o prefeito Gustavo Mendanha realizou vistoria no local e conferiu de perto a conclusão da primeira etapa da obra, que consistia no aterro e contenção da erosão às margens do Córrego Pipa, provocada pela defasagem do sistema de drenagem do bairro. Em decorrência da demora no repasse prometido pelo Governo Federal para financiar o projeto, todos os custos iniciais estão sendo mantidos com recursos do Tesouro Municipal. Ainda assim a obras serão concluídas no prazo total de quatro meses.

“Trata-se de um grande feito devido à complexidade da obra. Em muito breve todos os transtornos, em decorrência da poeira e das ruas bloqueadas, serão recompensados com um asfalto novinho e a certeza de que nunca mais a região será acometida por este tipo de problema” – pontua o secretário da pasta Mário Vilela. Ele explica que já foram executados 3.500 dos 4.100 metros lineares de rede de drenagem previstos no projeto e também 48 bocas de lobo, das 269 que deverão ser implantadas em todo o bairro. O superintendente de Obras do município, engenheiro Roberto Lemos, explica que a Alameda do Almeida, que ficou bloqueada em decorrência da erosão, já foi pavimentada e deverá ser liberada até a próxima semana. “Estamos finalizando apenas a implantação das bocas de lobo, dos meios fios e a sinalização da via” – completa.

A primeira etapa da obra consiste na construção de um bueiro celular e de um novo sistema de gabiões, responsáveis pela correta destinação das águas pluviais no Córrego Pipa e também do aterramento e da compactação do solo na região erosiva; além da ampliação e da ramificação do antigo sistema de galerias na região próxima à erosão e da pavimentação da Alameda do Almeida. “Praticamente terminamos esta primeira etapa, que deverá ser inaugurada nos próximos dias pelo prefeito Gustavo Mendanha, liberando o trânsito na via. Independente disto, seguimos firmes na conclusão da segunda etapa da obra, que consiste na modernização de toda a rede de galerias pluviais do bairro e na pavimentação de todas as vias por onde estão sendo construídas estas galerias. Após isto serão construídas as bocas de lobo e, por fim, um sistema de dissipação cinética para diminuir a força e a velocidade das águas pluviais antes de chegarem ao córrego. Desta forma afastaremos qualquer possibilidade de novas erosões no futuro.” – explica o secretário.

Histórico

Com o agravamento do problema da voçoroca causada pela defasagem do sistema de drenagem da região, o Prefeito Gustavo Mendanha e os secretários Mário Vilela (Infraestrutura) e Valéria Pettersen (Projetos e Captação de Recursos), já no início de fevereiro, se mobilizaram para incluir a área do Jardim Luz e outros cinco grandes pontos erosivos no Plano Emergencial da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – órgão do Ministério da Integração Nacional. Desta forma os recursos seriam garantidos pelo Governo Federal de forma mais ágil. No dia 09 de março foi publicada portaria no Diário Oficial da União (DOU) reconhecendo como “Situação de Emergência” todos os cinco pontos, abrindo portas para a destinação de R$ 30 milhões e, desta forma, solucionar definitivamente o problema nos locais.

No dia 03 de maio deste ano foi divulgado um laudo, produzido por vistoria técnica do ministério, atestando periculosidade em todas as cinco áreas erosivas. O documento fazia parte das exigências para a transferência dos recursos pelo Governo Federal. Em decorrência da demora no repasse dos mesmos, no dia 25 de maio o prefeito Gustavo Mendanha anunciou em entrevista coletiva a decisão de iniciar as obras no Jardim Luz independente da data da transferência e liberação da quantia. Desta forma, as obras foram iniciadas na mesma data. Em 02 de agosto, dois meses o início dos trabalhos, a primeira etapa foi concluída garantindo a segurança dos moradores da região. A liberação do trânsito da Alameda do Almeida está prometida para os próximos dias. Os técnicos da Seinfra garantem que a obra completa deverá ser concluída até o dia 20 de setembro, dois meses portanto antes do prazo final de seis meses.