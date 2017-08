Moradores do setor Chácara São Pedro recebem nova Unidade Básica de Saúde

Os moradores do setor Chácara São Pedro já podem comemorar. Na noite desta terça-feira (22) o prefeito Gustavo Mendanha e o Secretário de Saúde Edgar Tollini inauguraram a Unidade Básica de Saúde do setor. A UBS do São Pedro é porte II, tem capacidade para atender com duas equipes de Estratégia de Saúde da Família, e é a 24° construída em Aparecida. “Os moradores da Chácara São Pedro, além de famílias do setor Vale do Sol, Vila São Pedro e Conjunto Mabel serão atendidos aqui na unidade, com profissionais preparados para acolher e atender a população”, ressaltou Edgar Tollini.

A UBS do setor Chácara São Pedro já existia, entretanto, funcionava em uma casa alugada. Agora, as famílias cadastradas pelas equipes de saúde da família contarão com uma sede própria, com estrutura adequada e padrão do Ministério da Saúde. Cada equipe conta com um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. A unidade também tem servidores administrativos e funciona das 8h às 17h. O agendamento de consultas das famílias cadastradas pode ser feito na própria unidade.

Para José Roberto Silveira Neves, a nova unidade vai atender melhor a população. “Antes era uma casa com espaço pequeno, ambiente improvisado. Agora teremos uma estrutura de posto de saúde de verdade”, comemorou o auxiliar de produção, morador da região há 12 anos.

Segundo o prefeito Gustavo Mendanha o objetivo da atual gestão é garantir cada vez mais o acesso à saúde pública de qualidade. “Com essa unidade completamos 24 unidades básicas entregues. Até o final do ano vamos inaugurar mais cinco. Somos o único município do Estado com três UPAs em funcionamento pleno. Em breve teremos mais uma conquista: colocar o Hospital Municipal e o Centro de Especialidades em funcionamento. Estamos construindo uma rede de saúde autossuficiente e se tornando referência”, destacou Gustavo.

A unidade de saúde conta com consultórios médicos, sala de observação, auditório para educação em saúde, consultório odontológico, sala de inalação, local para procedimentos, além de farmácia, sala de curativo, coleta, acolhimento multiprofissional, banheiros adaptados, vacina, dependências administrativas e outros. O espaço possui ainda 483 metros quadrados de área construída e foi orçada em aproximadamente R$ 858 mil do Ministério da Saúde e contrapartida do município.

Nas UBSs, a população tem acesso aos atendimentos básicos gratuitos como pré-natal, programas de prevenção e promoção a saúde, enfermagem e odontologia. Os principais serviços oferecidos são consultas médicas, injeções, curativos, inalações, coleta de exames, vacina, exames laboratoriais, tratamento entre outros serviços.

Com a inauguração da UBS São Pedro, Aparecida completa 24 novas Unidades Básicas de Saúde novas, construídas e entregues nas gestões do ex-prefeito Maguito Vilela e do atual prefeito Gustavo Mendanha. Ainda este ano, Gustavo entregará mais cinco UBSs nos setores Garavelo Park, Bairro Ilda, Bairro Cardoso, Santo André e Cruzeiro Sul.