Fiscalização eletrônica em Goiânia será retomada na próxima semana

A fiscalização por meio de fotossensores em Goiânia deve ser retomada a partir da próxima semana, conforme divulgou a Prefeitura da capital nesta terça-feira (22). A retomada do serviço será gradual até que todas as 643 faixas sejam efetivadas. A medida que isso ocorra, o sistema de fotossensores passará do caráter educativo para a punição aos motoristas infratores.

A previsão é que até o final de outubro os trabalhos de implantação dos radares estejam concluídos. Na próxima quarta-feira (23), o secretário municipal de trânsito, transportes e mobilidade, Fernando Santana, divulgará o dia exato do retorno do serviço.

A primeira avenida da capital acompanhada será a 85. Ao longo da via o motorista observou nos últimos dias as placas que indicavam que os equipamentos estavam em período de teste. Em seguida a fiscalização segue para T-63, Universitária e Marginal Botafogo.