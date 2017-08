Em Goiás, jovem é preso com 15 kg de maconha dentro de ônibus

Um rapaz de 22 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (23), com aproximadamente 15 kg de maconha na região sudoeste de Goiás.

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe abordou um ônibus e durante as buscas foram localizados no bagageiro do veículo três sacos plásticos de cor azul que continham em seu interior mantas de frio encobertando 12 tabletes de maconha, de aproximadamente 15 kg.

Após localizar a droga, a PM identificou o dono da mercadoria, que de acordo com a polícia, assumiu a propriedade do entorpecente e disse que seria levado para Goiânia.

O jovem e a droga foram levados para a delegacia de Cachoeira Alta.