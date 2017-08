Bombeiros ampliam número de quartéis e cobertura no Estado de Goiás

O Governo de Goiás autorizou a abertura de crédito suplementar para manutenção de viaturas do Corpo de Bombeiros, por meio do Decreto Orçamentário nº 294, com o valor de mais de R$ 2 milhões. Com a manutenção constante das viaturas é possível diminuir o tempo-resposta dos atendimentos. Segundo o comandante da corporação, coronel Carlos Helbingen Júnior, nos últimos anos os bombeiros vêm recebendo investimentos constantes que têm permitido a prestação de um excelente serviço à população.

Em comemoração ao Dia do Bombeiro (2 de julho), foram entregues, no dia 29 de junho, 30 novas viaturas e equipamentos de busca e resgate, além de sete caminhões de combate a incêndio e de salvamento adquiridos com recursos do Tesouro Estadual em parceria com o Tribunal de Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, totalizando quase R$ 9 milhões, para reforçar o trabalho.

Helbingen afirma que as ações integram um planejamento para o desenvolvimento dos bombeiros e a ampliação do número de quartéis em Goiás, que passará de 56 em 39 municípios atualmente para 61 em 42 cidades até o final de 2017. A meta do governo do Estado, pontua, é garantir a presença do efetivo nos 50 maiores municípios goianos. Goiânia terá novas duas unidades, localizadas no Jardim América e no Setor Bueno, cujas obras estão adiantadas e a conclusão está prevista para outubro. A unidade de São Miguel do Araguaia já está pronta e prestes a ser inaugurada.

Também estão sendo construídos quartéis em Cristalina, Santo Antônio do Descoberto e Goianira e a expectativa é inaugurá-los até o início de 2018. Ele adianta que já está em processo de licitação a execução das obras de Valparaíso, Alto Paraíso, São Luís de Montes Belos e Iporá.

Investimentos

Segundo Helbingen, ao longo dos últimos sete anos foi possível renovar toda a frota da corporação e também reestruturar os quartéis. Boa parte das conquistas se deve à criação do Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros (Funebom), ideia proposta pelo comandante e encampada pelo governador Marconi Perillo. E tem novidades. “Já está autorizada a compra de mais sete caminhões de combate a incêndio para até o fim do ano”, diz.

A capital contará com a escada Magirus de 30 metros para combate a incêndio em prédios, que será adquirida com recursos de emenda parlamentar (R$4 milhões).

Ele destaca que, de 2012 pra cá, foram aplicados R$ 5 milhões em cursos de treinamento e qualificação profissional da categoria. “Hoje, os bombeiros de Goiás estão entre os mais preparados do Brasil e do mundo”, avalia.