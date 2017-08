Adolescente perde controle de moto e morre durante ultrapassagem em Anápolis

Um rapaz de 17 anos, morreu por volta das 18h20 de terça-feira (22), em um acidente de moto na BR-153, em Anápolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe recebeu informações que um motociclista estaria pilotando sua moto deitado de bruços com as pernas para trás, uma posição conhecida como “Superman”.

Segundo testemunhas, o adolescente estava em velocidade superior ao permitido, tentou fazer uma ultrapassagem proibida pelo acostamento, perdeu o controle do veículo e colidiu com a defensa. A vítima foi arremessada às margens da rodovia.

Ainda de acordo com a PRF, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o jovem já estava morto.