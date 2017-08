Trio que aplicava golpes em idosos é preso em Goiânia

Três pessoas foram presas em flagrante na noite de segunda-feira (21) em Goiânia por policiais civis da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) e autuadas por associação criminosa e furto qualificado.

De acordo com a delegada Mayana Rezende, o trio tinha preferências por vítimas idosas. “Eles aplicavam o golpe conhecido vulgarmente como troca-troca e foram detidos logo após realizarem um saque no valor de R$ 10 mil”. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 50 mil.

Para aplicar o golpe, os criminosos oferecem ajuda a idosos que utilizam terminais eletrônicos em bancos e outros estabelecimentos. Após conquistar a confiança da vítima e vê-la digitar a senha, os golpistas trocam o cartão dela por outro. Em seguida, de posse do cartão e conhecendo a senha do idoso, eles fazem saques, pagam contas e realizam transferências.

De acordo com a Polícia Civil, foram presos Cleiton de Almeida Sousa, Leandro Silva Rodrigues e Ana Paula Francisca de Lima. O líder do grupo é José Roberto Cavalcante Ferreira, que fugiu para o Estado de São Paulo. Ele será indiciado juntamente com os demais e sua prisão será solicitada ao Poder Judiciário, conforme informou a delegada.