Polícia Militar fecha cassino, em Hidrolândia

Policiais militares fecharam, nesta segunda-feira (21), um cassino que funcionava na cidade de Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia. Sete pessoas foram apreendias e o dono do estabelecimento foi preso.

De acordo com o capitão Jorge Marcelo Montalvão, a equipe da PM chegou ao local após denúncia anônima feita por moradores da cidade. Três viaturas foram deslocadas até o lugar, onde funcionava um pit dog de fachada. Nos fundos, as oito pessoas foram flagradas enquanto participavam de jogos de aposta, prática criminalizada no Brasil.

Segundo Montalvão, não foram encontradas drogas no local, mas isto não descarta a possibilidade de o cassino funcionar também como ponto de tráfico. Quatro veículos também foram apreendidos.

Três pessoas que estavam no local já tinham passagens pela polícia por roubo, furto e tentativa de homicídio. O capitão afirmou que esse foi o segundo cassino fechado na cidade em menos de dois meses.

Os oito suspeitos foram levados para a delegacia de Hidrolândia e não tiveram seus nomes divulgados. De acordo com o capitão, eles vão ser indiciados por contravenção penal, crime que não é passível de prisão, e responder judicialmente pelo envolvimento com jogos ilegais.