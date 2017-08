Padre preso nega abusos ao MP-GO, mas confirma que tocava em partes íntimas de jovens ‘para santificação’

padre Iran Rodrigo Sousa de Oliveira, de 45 anos, preso suspeito de cometer abusos com promessa de “recuperar a virgindade”, negou os crimes em depoimento ao Ministério Público de Goiás (MP-GO). Porém, de acordo com o promotor de Justiça Danni Sales Silva, o pároco confirmou que tocava em partes íntimas das fiéis ou em fotos enviadas por aplicativo de celular para ‘santificá-las’ em um ritual religioso.

De acordo com as investigações, há suspeita de que os crimes fossem cometidos desde 2005. Inicialmente, a acusação era de dois crimes contra uma jovem, de 21 anos, e uma adolescente, de 14, na época do crime, em 2014. Depois que o caso veio à tona, outras três jovens procuraram o MP para denunciar o pároco.

Abusos

De acordo com as investigações, os abusos aconteciam dentro da casa paroquial e duravam de 1h a 1h30. Silva afirma que todas as vítimas são profundamente religiosas e do sexo feminino.

As fiéis relataram ainda ao Ministério Público que se sentem culpadas por terem deixado ser abusadas pelo padre. “Uma delas chorou do início ao fim do depoimento, perguntando se ela era culpada por aquilo. Ela chegou até a pesquisar na internet se aquele tipo de benção, tocando as partes íntimas, existia dentro da Igreja Católica”, contou o promotor.

Segundo o padre, antes de tocá-las, ele perguntava se as fiéis permitiam. “Ele relatou que tocava sempre com as mãos espalmadas, tocava na parte externa da vagina fazendo o sinal da cruz, com completa ausência de libido e se mantinha de olho fechado”, contou o promotor.

De acordo com o MP, os abusos ocorriam tanto presencialmente quanto por meio de um aplicativo de celular. “Nestes casos, as pessoas mandavam as fotos do peito, quadril, coxas, nádegas e das partes íntimas. Ao receber a foto, ele tocava pelo celular e tinha o ‘poder de cura'”, relata.

Para Silva, o padre comenteu os crimes de adquirir e armazenar fotos de conteúdo pornográfico e violação sexual mediante fraude. “É inconcebível, a alegação dele não justifica esse tipo de intervenção, viola a dignidade humana”, conclui.