Eclipse solar transforma dia em noite e deixa americanos deslumbrados

Milhões de americanos olharam por meio de telescópios, câmeras e óculos de proteção descartáveis o momento quando a lua apagou o sol, no primeiro eclipse solar total a atravessar os Estados Unidos de costa a costa em quase um século.

“Foi uma experiência única. Realmente foi”, disse Julie Vigeland, em Portland, Oregon, depois de ter sido levada às lágrimas ao ver o sol reduzido a um anel de luz prateado. “Eu vi outras coisas realmente magníficas, mas não há nada, nada perto disso. Absolutamente nada.”

A temperatura caiu, os pássaros se acalmaram, os grilos cantaram e as estrelas apareceram no meio do dia, enquanto a linha de escuridão percorria 4.200 quilômetros em todo o continente, em cerca de 90 minutos, trazendo gritos e expressões de encanto. Em Boise, Idaho, onde o sol estava bloqueado em mais de 99%, as pessoas batiam e gritavam, e as luzes se acendiam brevemente, enquanto em Nashville, no Tennessee, pessoas esticavam o pescoço e olhavam para o céu.

Os passageiros a bordo de um navio no Caribe observaram o evento, que se desenrolou enquanto Bonnie Taylor cantou seu sucesso “Total Eclipse of the Heart” (1983).

No jardim zoológico de Nashville, as girafas começaram a correr em círculos quando chegou a escuridão e os flamingos se amontoaram, embora os zoólogos tenham dito que não era claro se era efeito do eclipse ou o barulho da multidão que os assustava.

Na Casa Branca, apesar de todos os avisos de especialistas sobre o risco de dano aos olhos, o presidente Donald Trump tirou os óculos de proteção e olhou diretamente para o sol, acompanhado da primeira-dama, Melania Trump, que utilizava o material protetor.

Esse foi o eclipse mais observado e mais fotografado da histórica, com muitos americanos em locais privilegiados e se instalando em cadeiras para ver a linha de sombra profunda criada quando o sol está completamente bloqueado. Canadá e México viram um eclipse parcial, assim como a América Central e a região superior da América do Sul.

De acordo com a NASA, 4,4 milhões de pessoas estavam observando sua cobertura de TV sobre o eclipse, o evento de maior audiência na história da agência espacial dos EUA. “Pode ser religioso. Isso faz você se sentir insignificante, como se você fosse apenas uma mancha em todo o esquema das coisas”, disse o veterano observador de eclipses, Mike O’Leary, de San Diego, que instalou sua câmera junto com centenas de outros astrônomos amadores reunidos em Casper, Wyoming.

Fonte: Associated Press.