YouTubers, dicas do Tinder, mega drop coisas que você não sabe que vai ter no Rock in Rio

Você sabe que o Rock in Rio vai ter Lady Gaga, Guns N’ Roses, Aerosmith. E também terá tirolesa, roda gigante, Rock Street, as parcerias do Palco Sunset… Mas o festival no Rio terá outras novidades muito além do line-up principal, entre 15 e 24 de setembro.

O Rock in Rio vai ter pela primeira vez apresentação de youtubers, em seu Digital Stage.

16 de setembro – sábado: Whindersson Nunes

17 de setembro – domingo: Christian Figueiredo

22 de setembro – sexta-feira: Mr. Poladoful 24 de setembro – domingo: Felipe Castanhari Arena de games Disputas entre celebridades

Talk shows

Estantes de grandes marcas

Arena de e-Sports A iniciativa é uma parceria com a Comic Com Experience (CCXP). Mega drop Além das mais conhecidas tirolesa, montanha russa e roda gigante, o Rock in Rio vai investir em um “mega drop”. O brinquedo também é conhecido como queda livre. Segundo a organização do festival, a atração é feita para quem curte esportes radicais e “não é para os fracos”. Rock de garagem Um dos patrocinadores terá um espaço onde sete bandas de garagem vão poder tocar durante o festival. Serão pocket shows nos intervalos dos shows do Palco Mundo com vencedores de uma promoção, mas com a presença de alguns convidados. Tenda do Tinder O aplicativo de encontros terá um lounge para que os usuários possam fazer um upgrade no perfil e, talvez, conseguir ainda mais “matches”. Os interessados e interessadas poderão: Montar novos looks para tirar fotos e atualizar o perfil

Fazer maquiagem, cabelo e escolher panos de fundo

Receber dicas de especialistas do app Jogos de fuga O Multishow, canal da TV paga, vai ter dois espaços com jogos de fuga (ou “escape games”, se você preferir). No “Escape Multishow”, o desafiado tem que resolver charadas para escapar de uma sala. Quem se der bem, todos saem da sala por meio de um tobogã. Cama elástica Um dos lounges de um dos patrocinadores terá uma cama elástica aberta para que todo o público possa pular. Ela fica na Rock Street, a rua com comidas, bebidas, atrações e música. O festival contará com o espaço chamado de Game XP, de 14h até o começo da noite . Ele ocupará a área de duas arenas olímpicas e terá atividades como: