Operação Fecha Goiás apreende veículos e recaptura um foragido em Aparecida

Forças de segurança de Aparecida de Goiânia realizaram na noite desta quinta-feira, 17, a Operação Fecha Goiás, que abrangeu a região do setor Garavelo. A operação Fecha Goiás no município teve como objetivo de inibir a ação de criminosos e combater a violência na região oeste e foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), que conta com a participação das Polícias Militar e Civil, Guarda Civil, SMTA, Corpo de Bombeiros, SAMU e de demais orgãos de fiscalização da prefeitura. O ponto de partida foi o Comando de Operações da Polícia Militar (Copom) na Avenida Igualdade.

De acordo com o delegado da 2ª Delegacia Regional de Aparecida de Goiânia, André Fernandes, espera-se que o sucesso da operação conjunta tenha grandes reflexos na redução da criminalidade. “A operação foi um sucesso, passamos por bairros importantes e que estão dentro da mancha criminal, promovendo maior sensação de segurança a população. Nosso objetivo é realizar pelo menos uma mega operação por mês, além das ações rotineiras da Polícia Militar em todos os bairros de Aparecida”, informou o delegado.

As abordagens foram realizadas no Setor Garavelo, Madre Germana, Alto Paraíso, Tiradentes se encerrou no Independência Mansões , um balanço feito pela Polícia Militar mostra o efeito positivo da ação. Foram abordados 114 motocicletas, 91 carros e 326 pessoas, resultando em um foragido recapturado e três veículos recuperados. A Operação Fecha Goiás em Aparecida contou com o apoio de seis viaturas da Polícia Militar, três da Polícia civil, duas viaturas SMTA,uma viatura GGIM e Corpo de Bombeiros.

Segundo o secretário executivo do GGIM, Sandro Cristoph Alves de Oliveira, a operação atingiu todas as expectativas esperadas. “Estamos integrados em Aparecida para combater a criminalidade, garantindo ruas mais tranquilas e seguras para os moradores. Esta integração é importante para diminuir ainda mais os índices criminais em Aparecida, que vem deixando de ser a baixada fluminense de Goiânia, justamente por conta dessa união das forças se segurança”, destacou Sandro, que estava acompanhado do secretário Chefe da Casa Civil, Afonso Boaventura.