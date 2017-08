Nuvem de poeira, fumaça e fuligem encobre setores de Goiânia

Uma nuvem de poeira, fumaça e fuligem vinda de Aparecida de Goiânia encobriu setores de Goiânia no final da tarde deste domingo (20). Os relatos vêm dos bairros Nova Suíça, Parque Amazônia, Serrinha, Bueno e Setor Leste Universitário na capital, onde é possível sentir o cheiro de queimado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, existem focos de incêndio em diversos pontos na Região Metropolitana, inclusive na Serra das Areias em Aparecida de Goiânia desde sábado (19) de tarde, que tem sido acompanhado pela corporação.

Conforme os moradores do bairro Garavelo, uma forte ventania tem atingido o local. No caso do setor Leste Universitário, na capital, a fumaça é de uma queimada no próprio bairro, na Rua 238.

O meteorologista Manoel Rangel do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) relata que as rajadas de vento em Goiânia chegam a 38km/h no início da noite de hoje e que podem levar a fuligem e, consequentemente o cheiro de queimado, às residências.

Além disso, ele afirma que uma frente fria que passa pelo Estado de São Paulo, pelo Triângulo Mineiro e também por Goiás traz grande quantidade de nuvens e ventos, o que pode explicar o ocorrido neste domingo.

Ainda conforme Rangel, essa frente fria, acompanhada de nuvens, pode trazer chuva para a região Sul e Centro goiano nesta semana. Contudo, o Norte de Goiás deve ficar de fora dessa vez da previsão.

