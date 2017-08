Motorista embriagado atropela e mata criança de 8 anos na região Oeste de Goiânia

Uma criança de 8 anos morreu ao ser atingido por um carro durante um acidente de trânsito na noite deste sábado (19), no Jardim São José, região oeste da capital.

Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), o menino guiava uma bicicleta pela Rua Divina de Fátima dos Santos quando, no cruzamento com a Rua Don Celso Pereira de Almeida, colidiu com um veículo de passeio que era conduzido por Cláudio Célio Ramos da Silva, de 44 anos.

Socorristas tentaram reanimar a vítima por mais de uma hora, mas a criança não resistiu.

De acordo com a Dict, Cláudio foi submetido ao teste do bafômetro que apontou a ingestão de álcool. Ele foi conduzido à delegacia para ser autuado em flagrante.

Ainda de acordo com a Dict, o local não possui sinalização horizontal que indique a preferência da via, mas moradores informaram aos policias que a rua pela qual o motorista trafegava é preferencial em relação à rua em que o menino seguia.