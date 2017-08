Filho de PM é preso suspeito de assaltar com viatura descaracterizada e arma da polícia em Goiânia

O filho de um sargento da Polícia Militar, de 26 anos, foi preso em flagrante no domingo (20), em Goiânia, suspeito de usar uma viatura descaracterizada e uma arma da PM para praticar assaltos.

De acordo com a Polícia Civil, a viatura era do serviço de inteligência da PM e teve as placas adulteradas com fitas pretas. A polícia informou que o carro branco tinha um giroflex removível no teto e que dois homens armados assaltaram duas pessoas no sábado (19), na capital e em Aparecida de Goiânia.

Câmeras de segurança foram usadas pelo serviço de inteligência da PM para identificar e localizar o carro. O sargento da PM, pai do jovem detido, recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante, conforme determina o artigo 265 do código penal militar.

O jovem confessou o crime e disse que estava acompanhado de um amigo, que ainda não foi localizado. Ele já tem passagens pela polícia, por tentativa de homicídio e uso de drogas. A assessoria de comunicação da PM confirmou o registro da ocorrência, e disse que o fato será investigado pela corregedoria da corporação.