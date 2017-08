Em dia de homenagens, Barcelona vence fácil o Betis na estreia no Espanhol

Sob pressão após perder os dois jogos da Supercopa da Espanha, o Barcelona tentou dar um primeiro passo para acalmar o seu torcedor. Neste domingo, pela rodada de abertura do Campeonato Espanhol, mesmo sem muito brilho, o time superou o Betis por 2 a 0, com ambos os gol tendo saído no primeiro tempo, ainda que tenha faltado sorte ao craque argentino Lionel Messi parou três vezes na trave.

Antes do início da partida, as equipes e os torcedores presentes ao Camp Nou homenagearam as vítimas do atentado terrorista ocorrido nesta semana em Barcelona, o que incluiu uma foto dos jogadores das duas equipes juntos, atrás de uma placa com a inscrição “Todos somos Barcelona”.

Em campo, o Barcelona não pôde contar com o uruguaio Suárez, lesionado, e o brasileiro Paulinho, que ainda não teve o seu contrato regularizado. Ainda assim, conquistou uma vitória tranquila, a primeira por uma competição oficial desde que Neymar trocou o clube pelo Paris Saint-Germain contra a vontade dos dirigentes do clube catalão.

O primeiro gol do Barcelona até demorou a sair, tamanha foi pressão imposta pelo time, que teve o controle da posse de bola e ocupou o campo de ataque desde o início do confronto. E ele aconteceu aos 36 minutos, quando Messi acionou Deulofeu, que fez um cruzamento rasteiro buscando o argentino. Tosca tentou um carrinho para afastar a bola, mas marcou contra.

Em vantagem, o Barcelona marcou o seu segundo gol logo depois, aos 38 minutos. Em nova jogada com participação direta de Deulofeu, ele conseguiu a roubada na direita e deu um passe para trás na direção de Sergi Roberto, que completou a bola para as redes.

O Barcelona voltará a jogar pelo Espanhol no próximo sábado, quando será visitante contra o Alavés. Um dia antes, o Bétis vai receber o Celta de Vigo em busca da reabilitação no torneio nacional.

Em outro jogo já encerrado neste domingo pelo Campeonato Espanhol, o Rayo Vallecano superou o Oviedo por 3 a 2, fora de casa, mesmo tendo sido vazado duas vezes por Saul Berjon.