BR-153 é a primeira rodovia do Brasil a ter monitoramento por drone

Um trecho de 25 km da BR-153, em Goiás, está sendo monitorado por um drone, desde sexta-feira (18).

De acordo com a Triunfo Concebra, o equipamento faz parte de projeto de desenvolvimento tecnológico em parceria com a ANTT chamado “Metodologia para Monitoramento Remoto de Rodovias – VANTRod”. Com o drone, a concessionária acredita que vai agilizar o atendimento dos usuários, trazer segurança na identificação de acidentes e monitorar de forma remota a qualidade da sinalização na rodovia.

Durante um ano, a aeronave e seu sistema foram objetos de estudos de pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), juntamente com a área de Tecnologia da Informação da Triunfo Concebra. No estudo, as equipes desenvolveram inteligência artificial por algoritmos computacionais que identificam os pontos de interesses na rodovia.

Com o uso de visão computacional, o drone permite uma análise mais precisa das informações da via, o que agiliza o trabalho da equipe de Operações com a diminuição de tempo de deslocamento para verificar qual apoio o usuário necessita na rodovia. Além da verificação de demais serviços como: estrutura do pavimento, análise do tráfego e sinalização horizontal.

O drone é controlado por rádio frequência e suas características principais são: visualização em tempo real do local onde está sobrevoando, sistema para seguir o usuário, auto decolagem e auto pouso, telemetria, modulação aerodinâmica para melhor controle da câmera e possui ferramenta para aplicativos Android e iOS.

A aeronave possui registro na ANAC e autorização de espaço aéreo pela DECEA, através do sistema SARPAS. O Inspire 1 (modelo do drone) tem peso de 2935g com velocidade média de 60km/h e tempo de voo de até 1h10min.