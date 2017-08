Taxa de desemprego recua para 11% no segundo trimestre em Goiás

O mercado de trabalho no Estado de Goiás deu sinais de melhora no segundo trimestre deste ano. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta-feira (17) apontam uma taxa de desemprego de 11%. No primeiro trimestre do ano, o índice era de 12,7%. A população desocupada passou de 449 mil para 400 mil pessoas.

Em Goiás, a taxa ficou abaixo da apresentada pelo País no período (13%), mas em ambos os casos foram as primeiras reduções do desemprego registradas desde o quarto trimestre de 2014.

O nível da ocupação no Estado foi estimado em 59%, 0,2 ponto porcentual inferior ao registrado no primeiro trimestre de 2016, mas 2,1 pontos porcentuais superiores quando comparado ao trimestre imediatamente anterior.

O número de pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas no setor privado com carteira de trabalho aumentou de 1,113 milhão para 1,134 milhão no Estado.

O rendimento médio real mensal foi de R$ 1.979,00, enquanto no País chegou a R$ 2.104,00. O valor registrado no Estado é menor que o do primeiro trimestre do ano (R$ 1.996,00), mas superior ao segundo trimestre de 2016 (R$ 1.891,00).

Em Goiânia a taxa de desocupação foi estimada em 8,1% no período, menor que a do primeiro trimestre do ano (8,9%), mas superior quando comparado ao mesmo período do ano anterior (7,7%). Já o rendimento médio real mensal do goianiense atingiu R$ 2.726,00, valor superior ao trimestre imediatamente anterior (R$ 2.677,00) e ao segundo trimestre do ano de 2016 (R$ 2.659,00).