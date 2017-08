Servidores municipais da Saúde de Senador Canedo aprovam paralisação nesta sexta-feira (18)

Sem avanços na implantação do Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos (PCCV), servidores municipais da Saúde de Senador Canedo deliberaram por paralisação na rede municipal durante assembleia geral na última quarta-feira (9). A assembleia foi realizada na Praça Criativa.

Cronograma

A presidenta do Sindsaúde, Flaviana Alves, explicou que “os trabalhadores decidiram que as paralisações vão ocorrer nos dias 18, 23 e 30 de agosto e servirão de alerta podendo resultar em uma greve no município, caso as negociações não avancem”.

A primeira paralisação ocorrerá na Unidade de Pronto Atendimento no dia 18 de agosto. As atividades serão paralisadas das 15h às 19h. Já no dia 23, quem paralisa o atendimento das 13h às 19h serão os servidor@s da Maternidade Aristina Candida. No dia 30, das 15h às 19, o mesmo acontecerá no Pronto-Socorro do Jardim das Oliveiras.

Promessa

Durante a campanha eleitoral, o atual prefeito, Divino Lemos, chegou a assinar um termo de compromisso se comprometendo com a valorização dos servidor@s de Senador Canedo por meio da implantação do plano de carreiras, mas agora a gestão se recursa a cumpri-lo alegando falta de recursos financeiros.

Apesar do argumento, um levantamento financeiro realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) aponta que a prefeitura tem margem legal dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal para implantar o plano de carreiras.

A implantação do PCCV em Senador Canedo é uma reivindicação antiga do Sindsaúde. Defensor de uma ampla política de valorização e carreira, o Sindicato tem tentado dialogar com a gestão por diversas vezes e em abril deste ano chegou a apresentar uma proposta de plano que contemplava os servidoras.