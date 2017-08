Goiânia Noise Festival reúne mais de 50 atrações

A 23ª edição do Goiânia Noise Festival começa nesta sexta-feira (18) e deve agitar a capital com mais de 50 shows até o domingo (20). Entre as atrações estão as das bandas Camisa de Vênus, Pato Fu, Project46, Raimundos, Stoned Jesus, Odair José, Cólera, Rollin Chamas, Ressonância Mórfica e muito mais (veja programação completa abaixo).

O festival acontece no Jaó Music Hall, na região norte da capital. O evento é realizado há 23 anos e é conhecido como um dos mais importantes no cenário da música do país, sempre misturando bandas de rock tradicionais com grupos novos, originais e que desempenham trabalhos criativos no âmbito cultural.

Nesta edição irão se apresentar bandas do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Ceará, Pará, além de Goiás e do Distrito Federal e ainda quatro atrações internacionais, como bandas da Ucrânia, Finlândia, Portugal e Argentina.

Além da maratona de rock, o festival vai ter mais uma edição do Mercado das Coisas, que reúne estandes de vendas de roupas, acessórios e artigos ligados ao rock e à cultura pop.

E para ter energia para acompanhar as 53 atrações, o Goiânia Noise vai contar, também, com Food Trucks e bar com cerveja, refrigerantes e bebidas especiais. Ingressos Os ingressos para o festival são vendidos a R$ 180,00 para os três dias do evento, com meia entrada custando R$ 90. Já para quem quer comprar cada um dos dias individualmente, o valor é R$ 70, com R$ 35 a meia. Os interessados podem comprar pela internet, sujeito a taxas, ou em pontos de venda. Internet: MeuBilhete.com Pontos de venda fixos: Tribo Restaurante (Rua 36, St. Marista)

República da Saúde (Rua 89, St. Sul)

Hocus Pocus (Av. Araguaia, Centro)

Harmonia Musical (Rua 4, Centro)

Loja do Ervilha (Tua C-30, Jardim América)

Seven Urban Shop (shopping Buena Vista)

Woodstock Bar (Av. D, Setor Oeste) Goiânia Noise Festival

Data: de 18 a 20 de agosto

Horário: 19h a 1h, na sexta-feira, e das 16h às 23h, no sábado e domingo

Local: Jaó Music Hall (Av. Quitandinha, 600 – St. Jao, Goiânia – GO)

Informações: (62) 3281-5358 ou site do evento