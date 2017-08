Cadastro do Passe Livre Estudantil começou nesta quinta-feira (17) em Anápolis

Começou hoje o cadastramento para o Passe Livre Estudantil em Anápolis. Pelo cronograma da Secretaria de Governo do Estado de Goiás (Segov), os estudantes do município têm até até o dia 7 de outubro para realizar o cadastro. Entretanto, em entrevista ao vivo para o POPULAR, no Facebook, o superintendente de Juventude da Segov, Leonardo Felipe Marques, informou que o prazo deverá ser prorrogado em um dia.

“O cadastro era para começar às 8h e começou às 10h. Então, para não ocasionar nenhum prejuízo aos estudantes, a ideia nossa é que isso seja prorrogado por mais um dia”, informou.

A previsão da superintendência é ter uma aumento de 15 mil estudantes em Anápolis. “A diferença é que lá o cadastro não é online. O estudante precisa ir até o Vapt Vupt, levar o cartão do passe escolar, fazer o cadastramento e aguardar o próximo pagamento”, explicou Leonardo.