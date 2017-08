Barcelona admite interesse em Coutinho e Dembélé: ‘Realmente queremos eles’

A diretoria do Barcelona aproveitou a apresentação do volante Paulinho, nesta quinta-feira (17), para confirmar o interesse em dois nomes bastante especulados neste mercado de transferência. O clube espanhol admitiu que está em busca das contratações do meia brasileiro Philippe Coutinho, do Liverpool, e do atacante Ousmane Dembélé, do Borussia Dortmund.

“Eu reconheço que estes são dois jogadores que nós realmente queremos, mas os clubes deles que precisam decidir se nós podemos realizar estas contratações”, declarou o diretor-esportivo do Barcelona, Robert Fernández.

A busca por reforços deve intensificar no clube catalão depois das derrotas categóricas para o Real Madrid na decisão da Supercopa da Espanha. Afinal, a diretoria dispõe dos 222 milhões de euros pagos pelo Paris Saint-Germain pela contratação de Neymar.

Desde então, cresceram os rumores sobre as contratações de Coutinho e Dembélé, e os dois jogadores já demonstraram o desejo de defender as cores do Barça. O brasileiro inclusive já pediu publicamente para ser negociado para o time espanhol, enquanto o atacante francês chegou a faltar a treino do Borussia.

Os dois, no entanto, enfrentam a resistência de seus clubes. No Liverpool, o técnico Jürgen Klopp voltou a garantir a permanência de Coutinho nesta quinta. “Nada mudou. Não me disseram nada de diferente sobre o assunto”, disse. Já o Dortmund chegou a multar Dembélé e o suspendeu dos treinos do clube por seu comportamento.

Apesar dos rumores, o mercado de transferência do Barcelona se resumiu a Paulinho até o momento. O time catalão desembolsou 40 milhões de euros para tirar o jogador do Guangzhou Evergrande, da China, apesar da desconfiança de parte de sua torcida.