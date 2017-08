Vítima de acidente no Mutirama segue internada no Hugo

Iraci Francisca da Conceição, de 56 anos, segue internada no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) com estado de saúde regular. A mulher é uma das 11 vítimas do acidente que aconteceu em um dos brinquedos do Parque Mutirama, em Goiânia, no dia 26 de julho.

Por nota, o hospital informou que Iraci permanece internada em um leito de enfermaria. Ela está consciente, verbalizando, se alimentando por via oral e respira de forma espontânea. A vítima teve um grave ferimento em uma das pernas, mas não apresenta quadro febril nem infeccioso na ferida, até o momento.

Iraci está sendo acompanhada por equipe multiprofissional, entre eles infectologistas e comissão de curativos. Apesar de estável, seu ferimento ainda é extenso e exige uso de antibióticos e debridamentos (remoção de tecidos desvitalizados) frequentes. Não há previsão de alta médica e realização de novos procedimentos cirúrgicos.