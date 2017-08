Polícia Civil marca presença em finais dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás

A PCGO, por meio da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), marcou presença na fase final dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás, ocorrida em Anápolis entre os dias 10 e 13. Equipes de policiais estiveram presentes nos locais onde as modalidades esportivas eram disputadas, com vistas a garantir a segurança tanto dos participantes quanto das plateias. Ao todo, 3,2 mil alunos atletas participaram da competição.

Equipes do Programa Escola Sem Drogas também estiveram nos locais de disputa, com vistas a orientar os presentes sobre os malefícios inerentes ao uso de entorpecentes. Por conta do apoio prestado pela Polícia Civil para o andamento seguro dos jogos, foi endereçado à 3ª DRPC ofício de agradecimento pela coordenadora regional da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, Sonja Maria lacerda.