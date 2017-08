Padre é preso suspeito de abusar de adolescente e jovem prometendo ‘recuperar virgindade’, em Goiás

Um padre foi preso, nesta quarta-feira (16), em Caiapônia, no sudoeste de Goiás, suspeito de abusar de adolescente e jovem prometendo “recuperar a virgindade” das vítimas. O mandado de prisão preventiva contra ele foi expedido pela Justiça a pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que investiga o pároco da Operação Sacrilégio.