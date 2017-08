Festival promove maratona de espetáculos e oficinas de teatro gratuitas na Grande Goiânia; veja roteiro

XV Festival da Federação de Teatro de Goiás (Feteg) oferece peças e oficinas gratuitas em Goiânia e Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Começando nesta quinta-feira (17), o evento terá 12 dias de duração para mostrar os trabalhos de 19 companhias.

Dentre as várias peças em destaque no festival, estão espetáculos conhecidos, como O Cabra Que Matou As Cabras, da Cia de Teatro Nu Escuro e a A Clara do Ovo, de Danilo Alencar. Peças recentes, como Dalí, de Adriana Velozo, também integram a programação do evento.

As oficinas ofertadas abordam temas como som e movimento, contação de histórias, movimento corporal e lendas. Algumas discutem ainda o ator contemporâneo, jogos teatrais, mímica e ritmos. Não há pré-requisitos para participar das aulas, é necessário apenas se inscrever por meio do site do evento.

Uma das coordenadoras do evento e diretora de produção da Feteg, Ana Cristina Evangelista, comenta que um dos objetivos do festival é formar público para o teatro, permitindo contato acessível às peças e atividades do meio.

“O Festival é uma forma de ter contato com essa arte e criar um gosto por ela. Desenvolver um olhar apreciador. Também queremos estimular as pessoas a experimentarem o teatro, quem sabe não se despertam para isso. Se não houver muita coisa acontecendo, é difícil que o público crie o hábito de ir ao teatro. De repente se não tem oportunidade de ir ao teatro local e não se interessa, por não conhecer”, comentou.

Ainda segundo ela, a Feteg busca promover interação entre as companhias e artistas para estimular a produção de material novo. Ana Cristina ressalta que boa parte da ideias de novas formas de fazer teatro surgem a partir da interação com o público e colgas.

“A gente procura fortalece os trabalhados desses filiados. O encontro com o público, é sempre fortalecedor do teatro, cada grupo faze e estimula a produzir mais e estar mais próximo. Acredito que é uma atividade que não só na troca de ideias, nesses momentos são estimulados a produzirem outras coisas. É tão difícil fazer um espetáculo circular por causa da falta de recursos, que as oportunidades que surgem são fundamentais”, completou.

XV Festival de Teatro da Feteg

Data: entre 17 e 29 de agosto

Locais: Bosque dos Buritis, Praça Universitária, Teatro Zabriskie, Teatro Sonhus, Teatro do IEG e Teatro Cidade Livre

Entrada gratuita