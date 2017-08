Dois menores de idade são apreendidos com faca cometendo roubo em ônibus, em Goiânia

Durante a tarde desta quarta-feira (16/08), a equipe da viatura 8651 do Recobrimento/CPC, empregada na área da 29ª CIPM/CPC, se encontrava em patrulhamento pela linha do Eixo Anhanguera quando se deparou com um roubo em andamento.

Neste, dois menores de idade, portando uma faca, anunciaram o assalto e subtraíram da vítima seu aparelho celular, sob ameaça com a arma branca. Não satisfeitos, um dos menores infratores golpeou a vítima, vindo a feri-la. Diante de tamanha covardia, um dos usuários reagiu ao ato infracional e conseguiu deter um deles, já o outro correu em fuga.

Contudo, os militares, em uma reação rápida, apreendeu o comparsa. Chegando no ônibus, os policiais providenciaram o socorro médico (prestado pelos Bombeiros) e apreenderam o outro menor envolvido, que em seguida foram conduzidos à Delegacia Especializada para a providências de praxe.

