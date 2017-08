A 25ª edição do Rally dos Sertões começa neste sábado (19) em Goiânia

A edição de 25 anos do Rally dos Sertões terá início neste sábado (19), no Autódromo Internacional de Goiânia.

As provas serão disputadas por carros, morros, UTVs e quadriciclos. O Rally dos Sertões deste ano reunirá pilotos de todas as cinco regiões do Brasil, além de vários estrangeiros. Na capital goiana, os veículos serão submetidos a vistorias técnicas antes do início da prova.

A largada promocional do evento terá início na noite de sábado, a partir das 18h30, quando todos os veículos sobem a rampa para saudar o público. Já no domingo os pilotos e navegadores partem para enfrentar os 3.300,06 quilômetros de trilha, até o município de Bonito (MS).

A abertura dos boxes aconteceu na manhã desta quarta-feira (16), e durante a semana serão feitas as vistorias técnicas e administrativas, bem como briefing e entrevistas coletivas.

A programação completa pode ser conferida no site do evento www.sertoes.com, onde também é possível acompanhar os competidores em tempo real durante as corridas.

*Juliana França é integrante do programa de estágio do convênio entre Ciee e Mais Goiás, sob orientação de Thaís Lobo