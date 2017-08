Transações penais revertidas para projeto possibilitarão atividade de castração de cães em Senador Canedo

A 2ª Promotoria de Justiça de Senador Canedo destinou, por meio de termo de ajustamento de conduta e transações penais no Juizado Especial, até o momento, a confecção de 100 camisetas e a entrega de 50 frascos de anestésico para projeto de proteção de animais na comarca. Com verbas provenientes de transações penais relativas a crimes ambientais, também foi possível adquirir 3 mil folhetos. Os impressos trazem explicações sobre o procedimento de castração de cães e gatos e formulários de receita médica pós-cirúrgico.

Todo esse material vai reforçar a realização do projeto Cãominhada, da Associação de Defesa e Proteção Animal (Amo Animal), em Senador Canedo, que prevê, a castração de cães, no dia 23 de setembro deste ano, em parceria com a prefeitura. A atividade será realizada na Praça Criativa de Senador Canedo, das 8 às 17 horas.

Conforme explica a titular da promotoria, Marta Moriya Loyola, na terça-feira (8/8), foi realizada uma reunião para tratar dos preparativos da atividade de castração de 50 cães, mediante preenchimento de ficha de cadastro e termo de responsabilidade. O evento integra ações voltadas para a posse responsável e castração de animais com o Programa de Castração Itinerante nos bairros de Senador Canedo.

As cirurgias serão realizadas por quatro veterinários da Amo Animal e quatro estagiários do curso de veterinária da Universidade Federal de Goiás e Unievangélica, em ação que envolve também as Secretarias de Saúde e de Educação, Corpo de Bombeiros, MP, e empresários parceiros.